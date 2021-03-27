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Культура и искусство

«Жигунову повезло»: появились фото со свадьбы «гардемарина» и Виктории Ворожбит

15:15 27 марта 2021
жигунов

Слухи о тайном бракосочетании актера Сергея Жигунова и пиарщицы Виктории Ворожбит подтвердились. Starhit опубликовал фотографии со свадьбы двух звезд. Брак был зарегистрирован в одном из загсов Москвы.

Церемония была непубличной — только для самых близких. Невеста пришла в элегантном голубом платье, а жених — в темно-синем костюме без галстука. В качестве свадебного букета невеста выбрала первые весенние тюльпаны.

«Жигунову повезло», «Какая удача, что вы встретились и не упустили шанс», — отмечали подписчики пары в Instagram и желали молодоженам нежности и трепета друг к другу.

Для Жигунова нынешний брак стал третьим. До этого звезда «Гардемаринов» дважды регистрировал брак с Верой Новиковой. Пара поженилась в 1985 году, потом расторгла отношения на фоне слухов о романе Жигунова с актрисой Заворотнюк. В 2009 году экс-супруги попытались склеить брак и снова появились в загсе, но и этот союз закончился разрывом в 2020 году.

Виктория Ворожбит была замужем за бизнесменом с Дальнего Востока Виктором Сухановым. Брак имел печальный финал, после развода бывший супруг пытался наказать Викторию финансово и взыскать почти три миллиона рублей.

Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году во время подготовки кинофестиваля на Сахалине. В 2020 году пара перестала скрывать, что между ними роман, и стали вместе появляться на мероприятиях.

Сергей Жигунов внесен в базу «Миротворца» за незаконные поездки в оккупированный Крым и участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

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«Жигунову повезло»: появились фото со свадьбы «гардемарина» и Виктории Ворожбит

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