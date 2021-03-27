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Культура и искусство

«Бабушкина девочка»: Игорь Николаев умилил снимком маленькой дочери

18:41 27 марта 2021
Игорь Николаев с дочерью и супругой

В субботу композитор Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге свежую фотографию младшей наследницы, пятилетней Вероники, которая появилась на свет в третьем браке артиста.

Светловолосая девочка с косичками с удовольствием позировала для знаменитого папы в домашней обстановке. В одной руке она держала дольку лимона, а в другой — малосольный огурчик.

«Пробовали лимон с соленым огурчиком? Кисло, но очень вкусно!», — с юмором подписал кадр Игорь Николаев.

Звездные подписчики композитора оценили снимок. «Как вкусно!», — написала певица Зара. «Гурманка растет», — подметила Марина Газманова. «Сладкая», — сделал комплимент Николай Басков.

Не меньше восхитило фото и «обычных» подписчиков: они ответили «недетскую взрослость» Вероники, а также ее тонкий вкус.

«Ну какая хорошенькая», «Маленькая красавица», «Светлый ангелочек», «Папина дочка», — пишут они.

Напомним, с 2010 года Игорь Николаев женат на 38-летней Юлии Проскуряковой. Она и подарила любимому супругу младшую наследницу. К слову, недавно подписчиков Проскуряковой удивил ее маленький рост, который ощутимо виден даже рядом с Примадонной, которая тоже небольшого роста.

Фото Instagram Игоря Николаева

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