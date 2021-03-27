«Взяла мою фамилию»: Сергей Жигунов растрогал первым фото с красавицей-женой

После сообщений о вчерашнем бракосочетании 58-летний Сергей Жигунов опубликовал первое фото с молодой супругой.

На свежем кадре артист позировал в обнимку с любимой женщиной, журналисткой Викторией Ворожбит.

Во время съемки красавица-брюнетка прижалась к новоиспеченному супругу, который, по мнению подписчиков, едва сдерживает слезы.

«Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию», — признался Жигунов.

Поклонники «гардемарина» принялись писать ему теплые слова в комментариях.

«Красивая пара», «Будьте счастливы», «Очень гармонично смотритесь вместе», — восхитились фолловеры.

Напомним, что многие поклонники неоднократно подмечали внешнее сходство Ворожбит с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой у Сергея был страстный роман. В настоящее время Заворотнюк проходит курс химиотерапии в связи с агрессивной формой онкологического заболевания.

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