«Взяла мою фамилию»: Сергей Жигунов растрогал первым фото с красавицей-женой
После сообщений о вчерашнем бракосочетании 58-летний Сергей Жигунов опубликовал первое фото с молодой супругой.
На свежем кадре артист позировал в обнимку с любимой женщиной, журналисткой Викторией Ворожбит.
Во время съемки красавица-брюнетка прижалась к новоиспеченному супругу, который, по мнению подписчиков, едва сдерживает слезы.
«Поздравьте меня. Вика взяла мою фамилию», — признался Жигунов.
Поклонники «гардемарина» принялись писать ему теплые слова в комментариях.
«Красивая пара», «Будьте счастливы», «Очень гармонично смотритесь вместе», — восхитились фолловеры.
Напомним, что многие поклонники неоднократно подмечали внешнее сходство Ворожбит с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой у Сергея был страстный роман. В настоящее время Заворотнюк проходит курс химиотерапии в связи с агрессивной формой онкологического заболевания.254
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter