Больше «физики», чем «химии»: муж Елены Кравец признался, ревновал ли супругу к партнеру на «Танцях з зірками»

После участия в шоу «Танці з зірками» актриса «Студии Квартал 95» Елена Кравец отдала младших детей — двойняшек — на бальные танцы. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей в программе «Світське життя».

Сама Елена пока сделала танцевальный перерыв, однако ее супруг мечтает вместе заниматься латиноамериканскими танцами. Тем болем, что как оказалось, он совсем не ревновал супругу к ее партнеру по шоу Максу Леонову.

«Когда ты приходишь на репетицию, и видишь, как люди умирают, понимаешь, что там больше физики, чем химии», — объяснил свою позицию Сергей Кравец.

Напомним, в середине марта Елена Кравец рассказала, что ушла из «Женского квартала».

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