Уставший, но харизматичный: в Сеть попало «свежее» фото Дана Балана

Фанаты 42-летнего молдавского певца Дана Балана опубликовали в сети его «последнее» фото, сделанное, как они уверяют, на «закрытом» концерте 20 марта. Уже при первом взгляде на фото становится заметно, что звезда осунулась и сильно похудела. Что стало для поклонников поводом обсудить внешность любимчика, тем более, что он вот-вот должен появиться в качестве советника Тины Кароль на «Голосі країни».

«Совсем постарел и выглядит не очень», «Дан очень похудел», «Глаза уставшие», «Дан уставший. И похудел. Но харизматичный и талантище!», — пишут фаны в Instagram, допуская, что все дело в строгой диете, которой, по их данным, придерживается сейчас певец.

Впрочем, нашлись и те, кто справедливо указал, что в 40 лет люди меняются.

«Уже не мальчик, 42 годочка. Всем бы так выглядеть в 40 лет», — написала некая Светлана.

Напомним, что фанаты ранее буквально атаковали организаторов, требуя вернуть Дана Балана в шоу. На возможность этого как-то намекал телеведущий Юрий Горбунов — он опубликовал фото с одной из репетиций, на которой Дан Балан стоял рядом с Тиной Кароль. А снимок был подписан так: «Welcome back, Dan Balan».

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