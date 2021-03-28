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Культура и искусство

«Ждет Дана»: Тина Кароль продолжает удивлять откровенными нарядами

12:14 28 марта 2021
Тина Кароль в клипе на песню «Скандал»

Украинская певица Тина Кароль, похоже, приняла слишком близко к сердцу скандал, произошедший с ней на одном из популярных шоу — тогда коллега по сцене Оля Полякова с усмешкой отзывалась о ней как о «плакальщице».

И вот после выхода клипа «Скандал» Тину практически не узнать: она стала появляться во все более откровенных нарядах, платьях с глубоким декольте, костюмах из кожи.

Так, несколько дней назад Тина красовалась в кожаной юбке с немыслимо широкими разрезами, явно демонстрируя, что снимается без белья.

Также ее тело окутывало платье, плотно обнимающее фигуру, и намекающее на все приятные изгибы.

При этом звезда, конечно, ни на йоту не переходит грани приличия, и старается все больше «кормить зрителя обещаниями» и анонсами, что они смогут увидеть на платформе Patreon и т. д.

Своими видео Тина предпочитает делиться в сториз, где пользователи не могут оставлять комментарии. Но по реакции зрителей на другие посты певицы можно понять, что, по их мнению, Тина находится в «предвкушении» появления на «Голосі країни» своего «советника» Дана Балана. Впрочем, так ли это, может ответить только сама певица.

К слову, последнее появившееся в сети фото певца из Молдовы заставило понервничать его фанов.

Фото скрин youtube.com/watch?v=iQdtN1Wo80M

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