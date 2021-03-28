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Культура и искусство

«Под карешку»: Никитюк разбила поклонникам сердце намеком на предстоящую стрижку

14:19 28 марта 2021
Леся в Египте

Отдыхающая в Египте украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно задумалась об изменениях в своем образе. В Instagram она призналась, что готова обрезать волосы ради каре. На опубликованном фото блондинка показала, как это могло бы быть, спрятав длинные волосы за ворот рубашки.

«Добрый денейшн) Может, под карешку?», — гласит пост.

Часть пользователей принялись уговаривать любимицу от необдуманного шага, другие же — напротив, решительно поддержали перемены.

Нашелся среди фолловеров и тот, кто обратил внимание на скандальную деталь снимка — по его мнению, тесный бюстик не может сдержать Лесины прелести.

Напомним, недавно телеведущей сделали предложение руки и сердца прямо на сцене шоу пародий «Липсинк баттл», в котором Леся воплотила знаменитую певицу Адель.

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