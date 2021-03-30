Вертинский и Жураковская стали орденоносцами: Зеленский раздал награды украинским актерам

Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня театра присвоил звание народного артиста актеру Николаю Боклану, а Виталию Борисюку — звание Заслуженного артиста Украины. Соответствующий указ главы государства обнародован на его сайте.

Кроме того, актер театра и кино Алексей Вертинский награжден орденом «За заслуги» III степени, а актриса театра и кино Олеся Жураковская отмечена орденом княгини Ольги III степени.

Всего звание Народного артиста Украины присвоено семерым, а Заслуженного артиста — 21 деятелю театра.

Напомним, в марте по решению Зеленского Орден князя Ярослава Мудрого V степени вручили кинорежиссеру, сценаристу и кинопродюсеру Роману Балаяну.

Фото tickethunt.net/

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