Боярский уличил Гурченко в роковой ошибке

Известный советский и российский актер Михаил Боярский оставил в Instagram памятный пост о Людмиле Гурченко, с которой, по его словам, он был долго связан творческими узами, и о которой у него остались самые светлые воспоминания.

По мнению Боярского, певица совершила огромную ошибку, не создав крепкой семьи, и отдавая приоритет работе.

«При своем огромном таланте так и не была по настоящему счастлива в семейной жизни. Всю жизнь Людмила Марковна мучилась. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу. Но разве же есть такая профессия, более интересная, нежели семья?» — написал Боярский, упрекнув покойную актрису.

По его мнению, никому из мужей так и не удалось укротить «дикого мустанга», которым без сомнения была Людмила Гурченко.

«Она была необыкновенной женщиной и восхитительной актрисой, у которой была яркая творческая судьба», — заключил Боярский.

Отметим, что ресурс «Миротворец» внес Михаила Боярского в свою базу, обвинив его в преступлениях против Украины.

Людмила Гурченко официально была замужем шесть раз. Дольше всего — 20 лет — продлился союз актрисы с композитором Константином Тобяшевичем Купервейсом.

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