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Культура и искусство

Умерла звезда нашумевшего сериала HBO «Чернобыль»

13:59 6 апреля 2021
Инженер Дятлов

В Британии скончался актер Пол Риттер, известный своей ролью инженера Анатолия Дятлова в культовом сериале HBO «Чернобыль». Причиной смерти стало онкологическое заболевание мозга, сообщил журналистам The Guardian представитель актера.

Риттеру было 54 года. Известно, что он скончался в окружении семьи.

В фильмографии актера — также съемки в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Аудиенция», «Время по Гринвичу», а также сериалах «Екатерина Великая» и «Последнее королевство».

Напомним, 4 апреля в Италии на 88 году скончался канадский экономист Роберт Манделл, который считается «отцом евро».

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