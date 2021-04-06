«Народ — ребенок»: знаменитый кинорежиссер объяснил, почему в России так любят царей

Главной идеей фильма «Царь» было то, что любая абсолютная власть заканчивается злодейством. Об этом российский кинорежиссер Павел Лунгин рассказал в интервью изданию «ГОРДОН».

«Когда власть хочет быть Богом, то это кончается злодейством и безумием. Иван Грозный хочет быть Богом, — для него нет ничего: ни правды, ни неправды, ни верха, ни низа. В этом есть какая-то непоправимая невозможность существования. И в России власть роковым образом все время пытается определять, что правда, а что неправда», — сказал Лунгин о своем фильме «Царь».

При этом он был удивлен, что симпатии многих зрителей были на стороне царя, а не его оппонента в этой кинокартине. Режиссер считает, что в России любят самодержцев, потому что стремятся чувствовать себя детьми.

«Народ — ребенок. Понимаешь? А отказ от власти воспринимается уменьшением собственной власти, воспринимается как признак идиотизма и слабости», — сказал Лунгин.

Напомним, художественный фильм «Царь» вышел в 2009 году. Его сюжет построен на противостоянии царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа.

Лунгин рассказал также о том, какие уроки истории показаны в его ленте «Братство».

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