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Культура и искусство

Макаревич показал свой «рай»

18:38 10 апреля 2021
макаревич

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уже много лет является фанатом The Beatles и даже организовал дома «райский уголок», где может послушать любимых музыкантов. Видео своего домашнего рая Макаревич опубликовал в Instagram.

Возможно, желание послушать «битлов» именно сегодня появилось не случайно. 10 апреля — для музыкантов знаковая дата. Считается, что в этот день 51 год назад The Beatles прекратили существование. Пол Маккартни выпустил свой первый альбом без Джона Леннона и объявил, что сосредоточится на сольной карьере.

Макаревич и «Машина времени» свой альбом Time Масhine (2006) записали на легендарной студии Abbey Road в Лондоне — там, где были созданы все альбомы «The Beatles». «Когда подходишь к микрофону, в который пел Леннон, это тебя очень дисциплинирует», — вспоминал об этом эксперименте Макаревич.

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