Померла зірка фільму «Три горішки для Попелюшки»

У середу, 9 червня, померла чеська актриса Либуше Шафранкова, котра зіграла головну роль у фільмі «Три горішки для Попелюшки», який вийшов на екрани в 1973 році. Їй було 68 років, повідомляє Telegram-канал 360tv.

В останні роки у Шафранкової був рак легень. До останніх днів вона боролася з важкою недугою.

Актриса знялася у фільмі «Три горішки для Попелюшки», коли їй було 19 років. Ця роль стала для неї найбільш вдалою.

Потім Шафранкова знімалася у фільмах «Русалочка», «Принц і Вечірня Зірка», «Третій принц», «Свято пролісків» і багатьох інших. А кінокартина «Коля» з її участю в 1996 році отримала премію «Оскар».

Нагадаємо, нещодавно помер сценарист культових радянських кінофільмів.

Фото: кадр з фільму

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