Відомого українського поета удостоїли знаменитої міжнародної премії

Український поет Андрій Демиденко, багато віршів якого вже стали всенародно улюбленими піснями, удостоєний премії імені Франческа Петрарки. Міжнародна премія вручається щорічно на літературно-мистецькому фестивалі Італія — Німеччина — Україна. Про це повідомляє litgazeta.

Раніше Демиденко був удостоєний звання народного артиста, всеукраїнських премій ім Павла Тичини (2018) та ім. Володимира Сосюри (2021), а також міжнародних літературних нагород імені Франца Кафки (2020) і Джека Лондона (2021).

Демиденко є автором слів понад 750 пісень. Найвідоміші з них: «Вічний Київ», «Душі криниця», «Дай, Боже, радості», «Моє рідне село», «Батьківський поріг», «Гуцулка-гуцулянка», «Україночка», «Не мовчи», «Васильки». Твори на слова Демиденко виконували Софія Ротару, Назарій Яремчук, Раїса Кириченко, Юрій Богатиков, Дмитро Гнатюк, Оксана Білозір, Іво Бобул.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Демиденко розповідав, що вважає себе учнем Андрія Малишка. «Фактично від Андрія Малишка я отримав благословення, він мені відкрив шлях у велику літературу. І вже не знаю, випадково це чи ні, але через кілька років я став жити на вулиці імені Андрія Малишка. І працюю на факультеті української філології та літературної творчості, який носить ім'я Малишка», — поділився поет дивовижними життєвими збігами.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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