26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

У Києві з’явиться центр сучасного мистецтва Івана Марчука: Зеленський підписав указ

12:57 12 червня 2021
Марчук

В Україні створять музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, який визнаний одним з геніїв сучасності. Указ про це підписав президент Зеленський, повідомили в Офісі президента.

Центр буде створений в Києві. У ньому будуть представлені роботи відомого художника.

Президент дав доручення Кабміну разом з представниками творчої громадськості в місячний термін розробити концепцію музейно-культурного центру й план заходів по його створенню.

Уряд також має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Крім того, Кабмін повинен передбачити у 2021−2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення центру, а також розглянути питання залучення коштів благодійників.

Держуправління справами має забезпечити проведення реконструкції будівель, в яких буде розташований музей, та передати їх до сфери управління Міністерства культури і інформаційної політики.

Довідка: Іван Марчук — лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори й зазнавав утисків та переслідувань з боку КДБ. У 1989−2001 роках жив у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця нараховує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних й близько 50 колективних виставок. Його полотна на міжнародних аукціонах продаються за сотні тисяч доларів.

У травні цього року у Києві пройшла ювілейна виставка знаменитого художника «Я ЄСМЬ», присвячена до його 85-річчя.

До ювілею Майстра «ФАКТИ» публікували найяскравіші епізоди з інтерв'ю різних років нашому виданню.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.