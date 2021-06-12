У Києві з’явиться центр сучасного мистецтва Івана Марчука: Зеленський підписав указ

В Україні створять музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, який визнаний одним з геніїв сучасності. Указ про це підписав президент Зеленський, повідомили в Офісі президента.



Центр буде створений в Києві. У ньому будуть представлені роботи відомого художника.



Президент дав доручення Кабміну разом з представниками творчої громадськості в місячний термін розробити концепцію музейно-культурного центру й план заходів по його створенню.



Уряд також має забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.



Крім того, Кабмін повинен передбачити у 2021−2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення центру, а також розглянути питання залучення коштів благодійників.



Держуправління справами має забезпечити проведення реконструкції будівель, в яких буде розташований музей, та передати їх до сфери управління Міністерства культури і інформаційної політики.



Довідка: Іван Марчук — лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори й зазнавав утисків та переслідувань з боку КДБ. У 1989−2001 роках жив у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця нараховує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних й близько 50 колективних виставок. Його полотна на міжнародних аукціонах продаються за сотні тисяч доларів.

У травні цього року у Києві пройшла ювілейна виставка знаменитого художника «Я ЄСМЬ», присвячена до його 85-річчя.

До ювілею Майстра «ФАКТИ» публікували найяскравіші епізоди з інтерв'ю різних років нашому виданню.

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