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Культура та мистецтво

Помер від алкоголізму: відкрилася таємниця дивного зникнення сина легенди радянського кіно

20:39 12 червня 2021
Євгеній Моргунов і сім&#39;я

Для спадкоємців легенди радянського кіно Євгена Моргунова 2021 рік став дуже сумним. Спочатку пішла з життя вдова актора Наталія Моргунова, а 12 червня стало відомо про смерть старшого сина Антона Моргунова. 54-річний Антон помер ще 18 березня, але до сих пір вважався зниклим без вісті. Про це повідомляє Експрес-газета.

Про проблеми з алкоголем у Антона Моргунова було відомо давно, але, схоже, сильним ударом для чоловіка стала смерть матері в січні 2021-го. Особи, які спілкувалися з Антоном в той період, стверджують, що він не хотів визнавати смерть, стверджував, що мати просто лягла в лікарню.

Сина Моргунова поховали на Кунцевському кладовищі в Москві. Там же знайшли останній притулок Євген Моргунов, його дружина Наталя і їхній молодший син Микола, який трагічно загинув у 25-річному віці, розбившись у ДТП.

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