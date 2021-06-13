Помер відомий письменник і перекладач Лесь Герасимчук

12 червня помер відомий український письменник, перекладач, філолог і культуролог Лесь Герасимчук. Йому було 76 років. Про це повідомила litgazeta.

В Україні в 1998—2008 роках було опубліковано кілька збірок поезії Герасимчука, добірка його есе, а також сучасний виклад Старого і Нового Заповітів. Проте читачі знають Герасимчука більше не як письменника і поета, а як талановитого перекладача. Він переклав українською роман «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо, оповідання Джека Лондона, бестселер Роберта Гріна «48 законів влади». Однією з останніх робіт Герасимчука став український переклад «Демократії» Кондолізи Райс (книга вийшла в 2017 році).

Також Герасимчук багато працював над перекладами наукових праць. Завдяки перекладачеві, українському читачу стали доступні роботи «Дух ранньохристиянської думки» Роберта Луїса Вілкена, «Ісус» Едуарда Шурі, «Перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію» психолога Гебріела Еттінгена.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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