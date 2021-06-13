26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Помер відомий письменник і перекладач Лесь Герасимчук

12:59 13 червня 2021
лесь Герасимчук

12 червня помер відомий український письменник, перекладач, філолог і культуролог Лесь Герасимчук. Йому було 76 років. Про це повідомила litgazeta.

В Україні в 1998—2008 роках було опубліковано кілька збірок поезії Герасимчука, добірка його есе, а також сучасний виклад Старого і Нового Заповітів. Проте читачі знають Герасимчука більше не як письменника і поета, а як талановитого перекладача. Він переклав українською роман «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо, оповідання Джека Лондона, бестселер Роберта Гріна «48 законів влади». Однією з останніх робіт Герасимчука став український переклад «Демократії» Кондолізи Райс (книга вийшла в 2017 році).

Також Герасимчук багато працював над перекладами наукових праць. Завдяки перекладачеві, українському читачу стали доступні роботи «Дух ранньохристиянської думки» Роберта Луїса Вілкена, «Ісус» Едуарда Шурі, «Перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію» психолога Гебріела Еттінгена.

Фото https://ua.depositphotos.com/

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Крістіан Еріксен

«Помер на кілька хвилин»: що відомо про стан Крістіана Еріксена, у якого зупинилося серце

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Ані Лорак

Смачний, але твердий: в мережі показали грандіозний торт, яким Ані Лорак потішила дочку на 10-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.