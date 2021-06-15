Григорій Чапкіс: «Рухатися треба до останнього подиху!»

Народний артист України Григорій Чапкіс, який пішов з життя у віці 91 року, прагнув дати людям важливу інформацію, яка допомогла б зберегти здоров'я — фізичне і душевне. «Рухатися треба до останнього подиху!» — сказав він в одному з ексклюзивних інтерв'ю «ФАКТАМ».

Більше про філософію життя Григорія Чапкіса можна прочитати у матеріалі, присвяченому пам'яті артиста.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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