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Культура та мистецтво

Григорій Чапкіс: «Рухатися треба до останнього подиху!»

15:57 15 червня 2021
Григорій Чапкіс

Народний артист України Григорій Чапкіс, який пішов з життя у віці 91 року, прагнув дати людям важливу інформацію, яка допомогла б зберегти здоров'я — фізичне і душевне. «Рухатися треба до останнього подиху!» — сказав він в одному з ексклюзивних інтерв'ю «ФАКТАМ».

Більше про філософію життя Григорія Чапкіса можна прочитати у матеріалі, присвяченому пам'яті артиста.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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