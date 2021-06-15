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Культура та мистецтво

Григорій Чапкіс: «Найголовніше — щоб у людини було бажання бажати!»

20:24 15 червня 2021
Чапкіс

Народний артист Григорій Чапкіс, який пішов з життя у віці 91 року, для багатьох став прикладом того, як залишатися у формі до кінця життя. «Найголовніше — щоб у людини було бажання бажати», — любив повторювати він.

— Настрій визначає все, — вважав артист. — Психологічний стан людини впливає на сон, апетит, взаємини в родині та на роботі. Потрібно управляти своїм настроєм, аналізуючи причини невдач і проблем. І, звичайно, бути оптимістами. Бажання бажати — двигун всього. Коли ви чогось хочете, до чогось прагнете, коли у вас горять очі, ви завжди будете затребувані. Любіть життя — і вона відповість вам тим же. Найстрашніше це апатія і депресія.

Більше про філософію життя Григорія Чапкіса можна прочитати в матеріалі, присвяченому пам'яті легендарного хореографа.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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