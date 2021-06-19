Не витримало серце: відомий російський актор помер у 51 рік

У Москві помер відомий актор Андрій Єгоров, відомий ролями у фільмах «СМЕРШ», «Охоронець» і «Охоронець-2», а також у серіалі «Далекобійники». Акторові був 51 рік. У театрі, де Єгоров грав паралельно зі зйомками в кіно, повідомили, що смерть наступила 17 червня, а прощання призначено на неділю, 20 червня.

Тіло актора знайшли в його московській квартирі. Ознак насильницької смерті не виявлено. Судмедексперти вважають, що актор помер через гостру серцеву недостатність, тобто, як це називають у побуті, не витримало серце. Про це повідомляє РЕНТВ.

Андрій Єгоров прийшов в кіно в 1997 році і зіграв одну з головних ролей у фільмі «Час танцюриста». Далі були знакові персонажі у фільмах «Жінок ображати не рекомендується» (1999 рік, Іван), «Чоловіча робота» (2001 рік), «Зірка» (2002 рік, капітан Барашкін), «Таємна сила» (2002 рік), «СМЕРШ» (2007 рік, Григорій Лубенець), «Ешелон» (2005 рік).

"Ешелон"

Всього Єгоров зіграв більше 60 ролей. Останній раз він з'явився на екрані у фільмах «Оптимісти», «По той бік смерті», «Надламані душі», а також був задіяний в серіалі «Докази з минулого».

«Докази з минулого»

Фото kino-teatr.ru

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