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Культура та мистецтво

Названий кращий фільм в історії українського кіно

10:51 25 червня 2021
Кадр з фільму

У четвер, 24 червня, на X Книжковому Арсеналі презентували рейтинг 100 кращих фільмів в історії українського кіно — перша місці в ньому зайняв фільм сірці Параджанова «Тіні забутих предків». Про це повідомляє Рубрика.

Рейтинг 100 кращих фільмів складений за результатами опитування Довженко-Центру разом з Союзом кінокритиків України.

Перша десятка виглядає так:

1. «Тіні забутих предків» (1964), реж. Сергій Параджанов
2. «Земля» (1930), реж. Олександр Довженко
3. «Людина з кіноапаратом» (1930), реж. Дзига Вертов
4. «Плем'я» (2014 року), реж. Мирослав Слабошпицький
5. «Камінний хрест» (1968), реж. Леонід Осика
6. «Астенічний синдром» (1989), реж. Кіра Муратова
7. «Польоти уві сні і наяву» (1982), реж. Роман Балаян
8. «Білий птах з чорною ознакою» (1970), реж. Юрій Іллєнко
9. «Довгі проводи» (1971), реж. Кіра Муратова
10. «Вавилон ХХ» (1979), реж. Іван Миколайчук

Раніше народна артистка України Лариса Кадочникова розповіла, як на зйомках «Тіней» ледь не сталася дуель Юрія Іллєнка з Сергієм Параджановим.

Фото: кадр фільму

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