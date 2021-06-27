Померла зірка радянського фільму-казки «Дванадцять місяців»

У суботу, 26 червня, у віці 72 років померла російська артистка Наталя Попова. Про це повідомив театр-фестиваль «Балтійський дім», в якому вона служила.

«З глибоким сумом повідомляємо: 26 червня не стало заслуженої артистки Росії Наталі Іванівни Попової», — йдеться в повідомленні, причина смерті не вказується.

Попова з 1975 року служила в Ленінградському державному театрі імені Ленінського Комсомолу (нині театр-фестиваль «Балтійський дім»). Вона також викладала в Санкт-Петербурзькому державному університеті культури та мистецтв.

Попова найбільш відома за роллю падчерки — у фільмі-казці «Дванадцять місяців» 1972 року. Вона знялася також у фільмах: «Лікаря викликали?», «Життя та пригоди чотирьох друзів», «Скандальна подія», «Наш бронепоїзд», серіалі «Вулиця».

Нагадаємо, в Чехії померла виконавиця головної ролі у фільмі «Три горішки для Попелюшки».

Раніше померла актриса, яка зіграла у фільмі «Дванадцять місяців» Королеву.

Фото: кадр з фільму

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