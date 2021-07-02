Помер народний артист СРСР Микола Сліченко, який керував театром «Ромен» понад 40 років

Відомий актор, співак і режисер, керівник музично-драматичного театру «Ромен» Микола Сліченко, який у травні потрапив до лікарні із загостренням хронічної хвороби легенів, помер.

«З глибокою скорботою сповіщаємо, що на 87-му році пішов з життя Микола Олексійович Сліченко», — повідомили у театрі «Ромен».

Микола Олексійович народився 27 грудня 1934 році в Бєлгороді. У 16-річному віці він потрапив у «Ромен» — спочатку у допоміжний склад циганського театру. А у 1977 році він став головним режисером і художнім керівником театру

«Є у таланту дивна особливість — багатогранність. Саме таким був Микола Олексійович Сліченко — видатний актор, співак, режисер, педагог, художній керівник театру „Ромен“, громадський діяч. Зірка Миколи Сліченко завжди сяятиме на небосхилі у сузір'ї „Тельця“, пам'ять про нього ми назавжди збережемо у наших серцях», — пишуть колеги артиста.

Дата прощання з Миколою Сліченком буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, що у травні цього року не стало народного артиста України, актора і режисера Ігоря Крикунова, який зіграв головну роль у фільмі «Циганка Аза» — Василя. Артист 13 років був провідним актором у московському циганському театрі «Ромен». На початку 1980-х років Ігор Крикунов переїхав до Києва, працював у театрі «На Подолі», пізніше створив і всі ці роки керував Київським циганським театром «Романс».

Фото з сайту театру «Ромен».

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