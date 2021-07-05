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Культура та мистецтво

Помер режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов

11:51 5 липня 2021
Володимир Меньшов

Російський кінорежисер Володимир Меньшов помер на 82-му році від коронавірусу. Про це сказано у повідомленні на сайті «Мосфільму».

«Кіноконцерн „Мосфільм“ і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління „Мосфільму“ помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році», — йдеться у повідомленні.

Про дату і час прощання поки не повідомляється.

Володимир Меньшов — народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К. Крупської (1978) і премії Американської кіноакадемії «Оскар» (в номінації «Кращий фільм іноземною мовою») за фільм «Москва сльозам не вірить».

Раніше в Москві екстрено госпіталізували 72-річного актора Ігора Костолевського, який запам'ятався глядачам по ролі у фільмі «Зірка привабливого щастя».

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