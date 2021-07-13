У знаменитого російського письменника родом з України виявили смертельну хворобу

У відомого російського письменника, уродженця Харкова Аркадія Ініна діагностували онкологічне захворювання лімфатичних вузлів. Як повідомили друзі Ініна журналістам видання Стархіт, він зробив вже другу хіміотерапію, але підступна хвороба поки не відступає.

У березні 83-річний письменник овдовів — у його дружини відірвався тромб. Він сам опинився в лікарні, практично перестав їсти, в результаті чого його організм неймовірно ослаб.

Медики кажуть, що цей вид раку призводить до безконтрольного зростання кількості лімфоцитів, що при відсутності лікування призводить до смерті пацієнта через кілька років. Домогтися ремісії при такій онкології дуже складно, оскільки у хворих постійно виникають рецидиви.

Аркадій Інін — заслужений діяч мистецтв РРФСР, драматург, письменник і сценарист, публіцист, сатирик, педагог і професор ВДІКу. Завдяки йому були зняті мелодрами «Самотнім надається гуртожиток» та «Одного разу 20 років потому». До того ж у багатьох фільмах, в основу яких лягли його сценарії, Інін зіграв епізодичні ролі. Так, в «Одного разу двадцять років потому» глядачі дізналися драматурга в образі однокласника головної героїні, а в комедії «На Дерибасівській …» — в ролі мафіозі.

Він же є автором понад 30 книг.

Нагадаємо, що композитор і музикант Володимир Пресняков-старший через онкологічне захворювання позбувся однієї нирки.

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