«Рембрандт на винос»: чотири рази викрадений портрет пензля великого голландця потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Рівно 415 років тому народився знаменитий художник

15 липня 1776 р. У Мілані відкрився знаменитий театр «Ла Скала».

16 липня 1661 р. Стокгольмський банк випустив перші в Європі банкноти.

17 липня 1846 р. Народився дослідник Південно-Східної Азії, Австралії та Океанії Микола Миклухо-Маклай.

19 липня 1936 р. Лідер іспанських комуністів Долорес Ібаррурі в промові про путчистських генералів Франко вперше проголосив гасло «No pasaran!» («Вони не пройдуть»).

20 липня 1936 р. Туреччина отримала під свою юрисдикцію протоки Дарданелли та Босфор з умовою дотримуватися норм міжнародного морського права.

21 липня 1906 р. народилася українська поетеса Олена Теліга.



Рембрандт Гарменсзон ван Рейн народився 15 липня 1606 року в голландському місті Лейдені в сім'ї мірошника. У 13 років його віддали вчитися образотворчому мистецтву. Потім він поїхав до Амстердаму, де брав уроки у Пітера Ластмана, пройшов стажування в Італії та спеціалізувався на міфологічних і біблійних сюжетах. Повернувшись в Лейден, Рембрандт разом з другом Яном Лівенсом відкрив власну майстерню.

У 1629 році художника зауважив поет і меценат Костянтин Гюйгенс. Він порівнював полотно Рембрандта «Юда, який повертає тридцять срібняків» з кращими творами Італії й навіть античності. 1631 року Гарменсзон ван Рейн перебрався в Амстердам. Він одружився з дочкою бургомістра Саскії ван Ейленбюрх, що відкрило перед ним двері особняків заможних бюргерів. Замовлення буквально посипалися, не менше півсотні портретів датуються саме першими роками перебування Рембрандта в Амстердамі. Саме портретний живопис дозволяла в той час залучити замовлення багатіїв. Майстер написав безліч портретів своєї дружини Саскії й понад 80 автопортретів. Можна сказати, що ці автопортрети — наочна автобіографія Рембрандта. Матеріальне становище дозволило йому придбати власний особняк, який він наповнив скупленими в антикварів предметами мистецтва. Це були не тільки картини італійських майстрів і гравюри, а також антична скульптура, зброя, музичні інструменти.

Період успіхів раптово завершився в 1642 році. Чудова робота «Нічний дозор» — груповий портрет членів Стрілецької гільдії Амстердама — була відкинута замовниками. Рембрандт практично перестав отримувати замовлення, його покинули майже всі учні. У тому ж році померла Саскія. Тоді в моду живопису входила скрупульозна деталізація, до якої Рембрандт був схильний у ранні роки. Але тепер він рухався в протилежному напрямку, віддаючи перевагу сміливим мазкам кисті та різким контрастам світла і тіні, що приховували майже всі фонові деталі.

У 1653 році, маючи матеріальні труднощі, художник передав майже все своє майно синові Тітусу, а за три роки було оголошено про банкрутство художника. Після продажу будинку та майна він перебрався на околицю Амстердама, в єврейський квартал, де провів решту життя. Останні його роботи є унікальним явищем в історії живопису. Секрет їхніх липких, що як би стікають по полотну, фарб досі не розгаданий. Фігури на картинах монументальні й нарочито наближені до передньої площини полотна. Художник зупиняється на рідкісних біблійних сюжетах, пошук відповідників яким у Біблії досі займає дослідників його творчості. До речі, Рембрандт відмовляв своїх відвідувачів розглядати його твори зблизька: «Тобі стане погано від запаху фарби».

Його приваблювали такі моменти буття, коли людські переживання проявлялися найбільше. Мабуть, нікому не вдавалося зобразити весь спектр людських емоцій і переживань так, як Рембрандту. Смерть Тітуса у 1668 році стала для художника ударом долі, від якого він не зміг оговтатися — майстер за рік помер.

Однією з нерозв'язних проблем для дослідників творчості художника була величезна кількість копій з його полотен, які проходили в каталогах під ім'ям «Рембрандт». У 1968 році в Амстердамі стартував дослідницький проєкт «Рембрандт», який поставив собі за мету складання вивіреного реєстру творів знаменитого художника з використанням новітніх методів атрибуції. Прикінцевий каталог проєкту, опублікований у 2014 році, містить список з 346 картин, в той час, як на початок XX століття вважалося, що пензлю знаменитого голландця належать близько 800 полотен.

Більшість художників підписують свої полотна прізвищем або ініціалами. Рембрандт Гарменсзон ван Рейн з якоїсь причини використовував тільки ім'я, хоча багато людей в наш час переконані, що Рембрандт — це прізвище. Його картина «Портрет Якоба де Гейна III» занесена до Книги рекордів Гіннесса як твір мистецтва, що найчастіше викрадали у світі. Це полотно тільки з 1966 року чотири рази ставало об'єктом викрадачів. Картину щоразу вдавалося знайти, її навіть стали називати «Рембрандт на винос». Портрет зберігається в Лондоні, в галереї Далвіч. Частина картин художника, зокрема знаменита «Даная», виставлені в Ермітажі (Санкт-Петербург). У 1985 році психічнохворий відвідувач музею хлюпнув на «Данаю» сірчаною кислотою. Полотно дуже сильно постраждало, реставрація тривала 20 років, і тепер картину можна побачити тільки за товстим склом.

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