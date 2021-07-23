Помер відомий український скульптор Ігор Лисенко: чому про нього сумують кримчани

Раптово помер відомий український скульптор Ігор Лисенко. Про це повідомив його колишній однокласник Георгій Майоренко.



«Хочу повідомити сумну звістку. Пішов з життя представник однієї з найбільш шанованих київських сімей — чудовий скульптор Ігор Лисенко — син відомого києвознавця і екскурсовода Елеонори Натанівни Рахліної та онук видатного диригента Натана Рахліна. Мені довелося бути однокласником Ігоря, бувати у нього в гостях, на днях народження. Про нього, про його маму залишилися найтепліші та добрі спогади. І від цього втрата ще болючіша», — написав він у Facebook.



Лисенко помер на 58-му році життя в окупованій Ялті, де останнім часом жив і працював.



Він народився в Києві у 1964 році. Закінчив РХСШ ім. Шевченка за класом скульптури, пізніше — Курський педінститут. Чотири роки викладав малювання у школі, а потім повністю присвятив себе творчості.



На рахунку Лисенко понад 70 персональних виставок. Працював скульптор разом зі своєю дружиною Еллою. Їхні твори виставлені у палацах культури, музеях, скверах, парках і будинках відпочинку Росії, України та інших країн. Деякі скульптури знаходяться у приватних колекціях в Австрії, Угорщині, Чехії та Польщі.

В окупованому Криму скульптури Ігоря та Елли Лисенків можна побачити у санаторіях «Місхор», «Чорномор'я», «Дюльбер» «Понизівка».

Подружжя Лисенкіи є авторами пам'ятників на Алеї гумористів у концертного залу «Ювілейний» та пам'ятника Адміралу Лазарєву на однойменній площі у Севастополі.

«Веселий, дотепний, усміхнений, привабливий — таким Ігоря Лисенка пам'ятатимуть багато ялтинців, для яких дочасний відхід скульптора з життя став справжнім потрясінням. Висловлюємо щирі слова співчуття дружині Ігоря Лисенка, його рідним і близьким», — йдеться в некролозі " Ялта 24 «.



Нагадаємо, 11 липня у Страсбурзі помер український журналіст, кореспондент агентства «Укрінформ» Андрій Лавренюк.

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