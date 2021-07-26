Любов проходить, Путін — ні: російський письменник Дмитро Биков відповів на гострі запитання в Києві

Відомий російський письменник, поет і літературний критик Дмитро Биков, який ледь одужав після отруєння агентами ФСБ, провів єдиний творчий вечір в столиці України.

До Києва письменник і поет, опозиційно налаштований до чинного російського керівництва, прилетів з молодою дружиною Катериною і дев'ятимісячним сином Шервудом. Катерина підтримувала чоловіка, сидячи у першому ряді зали кінотеатру «Київська Русь», де відбувався вечір.

Величезне приміщення було заповнене глядачами. Серед іменитих гостей, які прийшли послухати виступ Дмитра Бикова, були народний артист України Юрій Рибчинський, журналіст Дмитро Гордон з дружиною Алесею Бацман, режисер Анатолій Матешко.

Дмитро Гордон, Алеся Бацман та Юрій Рибчинський на вечорі Дмитра Бикова

Свій творчий вечір Биков назвав «Вірші 20-х», але половину виступу він відповідав на запитання із зали. Серед найпопулярніших — як йому живеться за нинішньої влади в Росії. Биков відповідав відверто, зізнаючись, що поки не планує виїжджати з країни.

— Але цей варіант завжди є у запасі, — сказав поет. — Як я ставлюся до України? Приблизно так само, як до більшості моїх київських тривалих і нетривалих захоплень, з твердим розумінням, що вони дуже красиві і разом нам було дуже добре, але тепер ми — чужі.

У фіналі виступу Дмитро Биков читав вірші про кохання. Поет зізнався, що раніше вважав, що це прекрасне почуття — вічне. Але, виявилося, саме політичні пристрасті, невгамуються ніколи!

— Любов проходить, а Путін — ні, — з властивим йому сарказмом сказав Дмитро Биков.

Раніше письменник заявляв, що не боїться нового замаху в Росії, гірше — якщо на нього заведуть кримінальну справу.

Він також заявляв, що в Росії у Володимира Путіна — 5% затятих затятих прихильників і стільки ж затятих супротивників. Решта 90% чекають, що вийде.

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