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Культура та мистецтво

Композитор Ігор Поклад: «Моя нова книга — про епоху, про людей, про творчість»

14:21 3 серпня 2021
Ігор Поклад
У жовтні вийде в світ книга Ігоря та Світлани Поклад «По той бік роялю». Відомий композитор повідомив цю новину на своїй сторінці в «Фейсбуці»: «Ми писали її довго. Дружина — майже півтора року, а я… все життя. Про що вона? Про епоху, про людей, про творчість. Назву лише кілька імен, які ви зустрінете в книзі: Євгенія Мірошниченко, Юрій Тимошенко (Тарапунька), Леонід Биков, Микола Олялін, Микола Гринько, Володимир Дахно, Володимир Івасюк, Муслім Магомаєв, Михайло Ткач, Андрій Бенкендорф і багато інших. У книзі більше двохсот сторінок. І все це про життя».

Народний артист України Ігор Дмитрович Поклад — автор понад 150 пісень, багато з яких стали справжніми хітами («Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Пісня про матір», «Кохана»), музики до легендарної мультиплікаційної серії «Як козаки… «, до вистав і фільмів. Його творча доля склалася щасливо — він працював, спілкувався, дружив з тими, кого ми тепер називаємо великими й золотим фондом культури. Однак, як сказано в анотації, важко знайти більш непублічну людину, ніж Ігор Поклад: «Інтерв'ю, презентації, масові заходи — не його. Він щасливий, коли залишається один на один зі своїм роялем. Він обожнює свій будинок, свою сім'ю і свій сад. Він не мислить свого життя без собак і дачі. Він дбайливо зберігає пам'ять про друзів і плекає посаджені ними рослини».

Книга Ігоря та Світлани Поклад «По той бік роялю»

Ті, кому пощастило прочитати рукопис, кажуть, що «книга — цілий Всесвіт, написана з любов'ю до всього, що відбувалося в житті автора». Ось тільки один відгук: «Читала всі розділи цієї книги. Написано жваво й невимушено, цікаво та інтригуюче, завдяки дружині композитора Світлані, яка вклала всі свої сили в те, щоб ця книга з'явилася».

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