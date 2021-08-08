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Культура та мистецтво

Помер відомий український художник Олександр Ройтбурд

9:53 8 серпня 2021
Олександр Ройтбурд

На 60-му році життя помер відомий український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, який висміював страждання «ущемлених» поборників російської мови в Україні. Про це пише «Бабель» з посиланням на співробітників музею.

Олександр Ройтбурд був представником південноукраїнської художньої школи та постмодернізму. Повідомляється, що художник помер після тривалої хвороби.

Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. У 1993 році виступив співзасновником асоціації «Нове мистецтво». Його персональні виставки проходили в Україні, США та інших країнах.

В кінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. У 2019 році Одеська облрада звільнила його з посади, але потім Ройтбурда відновили.

Фото: Вікіпедія

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