Оригінал Конституції Орлика представили в Софії Київській: фоторепортаж

В Україні вперше доставили оригінал латиномовний Конституції Пилипа Орлика, наданий нашій країні Національним архівом Швеції.

представник архіву

Фото в своєму Facebook показав міністр культури Олександр Ткаченко, зазначивши, що документ експонується на виставці «Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII- XVIII століть» в Софії Київській.

Там же представлена Булава гетьмана Пилипа Орлика з міської бібліотеки міста Лінчопінг і мощехранительниця — знак Гідності Глави Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи, а також два оригінали універсалів Мазепи.

Клейнод Івана Мазепи

Всі бажаючі зможуть побачити ці предмети з 16 серпня по 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.

Нагадаємо, День Незалежності у 2021 році святкуватимуть чотири дні .

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