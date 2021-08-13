Оригінал Конституції Орлика представили в Софії Київській: фоторепортаж
В Україні вперше доставили оригінал латиномовний Конституції Пилипа Орлика, наданий нашій країні Національним архівом Швеції.
Фото в своєму Facebook показав міністр культури Олександр Ткаченко, зазначивши, що документ експонується на виставці «Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII- XVIII століть» в Софії Київській.
Там же представлена Булава гетьмана Пилипа Орлика з міської бібліотеки міста Лінчопінг і мощехранительниця — знак Гідності Глави Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи, а також два оригінали універсалів Мазепи.
Всі бажаючі зможуть побачити ці предмети з 16 серпня по 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.
Нагадаємо, День Незалежності у 2021 році святкуватимуть чотири дні .44
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