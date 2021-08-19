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Культура та мистецтво

«Час попси»: відома українська співачка прокоментувала неучасть у святковому концерті в День незалежності

11:10 19 серпня 2021
Бурмака

Співачку Марію Бурмаку, яка багато зробила для відродження української пісні, не запросили на концерт на 30-річчя Незалежності. Народна артистка зізналася, що навіть не чекала запрошення, враховуючи, що зараз в Україні популярна зовсім інша музика. Про це Бурмака заявила в інтерв'ю Telegraf.

«Я не очікувала запрошення на концерт в Києві, чесно вам скажу, тому що зараз час більш попсової музики, музики попси. І я не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть», — пояснила співачка.

За словами Бурмаки, для неї не вперше зіткнутися з байдужістю з боку можновладців. Але на цей випадок у співачки є перевірений метод: просто робити свою роботу. «У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі», — пояснила артистка.

Нагадаємо, організатори шоу на «Олімпійському» спочатку говорили, що включать до програми всі знакові пісні з 1991 року. У підсумку в список потрапили в основному виконавці, популярні в наші дні. Тим, чия слава припала на 90-ті, з різних причин відмовили в участі. Не потрапили в список Green Grey і Катя Бужинська. А пісні Павла Зіброва запропонували виконати Наталі Могилевській і Сергію Бабкіну.

Фото зі сторінки Марії Бурмаки в соцмережах

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