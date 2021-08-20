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Культура та мистецтво

«Чорноморські Ігри» повертаються: в Скадовську в 18-й раз стартує відомий дитячий фестиваль

15:35 20 серпня 2021
«Чорноморські Ігри» повертаються: в Скадовську в 18-й раз стартує відомий дитячий фестиваль

Свято всеукраїнського масштабу починається. Уже у 18-й раз (!) «Чорноморські ігри», автором ідеї проведення і беззмінним організатором яких є Микола Баграєв, знову зібрали в приморському Скадовську десятки переможців попередніх відбіркових змагань, в яких взяли участь найталановитіші дитячі співочі голоси практично з усіх регіонів України.

Головний редактор «Фактів» Олександр Швець та організатор "Чорноморських Ігор-2021" Микола Баграєв

Вражає не тільки високий рівень організації фінального змагання, не тільки унікальне технічне обладнання, встановлене на самому березі моря, а в першу чергу, те, з якою любов'ю відомі українські виконавці (багато з них, до речі, свого часу ставали переможцями «Чорноморських Ігор») працюють з юними талантами, допомагаючи їм стати справжніми професіоналами своєї справи.

Три дні пройшли прямі телевізійні трансляції унікальною співочої акції, присвяченій З0-річчя незалежності нашої держави. І, безсумнівно, вони стануть демонстрацією тріумфу українських талантів. Тріумфу наших надій на те, що далеко не все ще втрачено в країні, патріоти якої здатні проводити такі неймовірні перфоманси.

Організатори дійства заявляють виступ на святі і вже відомих зірок — на сцені «Чорноморських Ігор» виступлять понад 20 відомих виконавців, серед яких учасниці «Чорноморських Ігор — 2004» NK (отримала Гран-прі) і DOROFEEVА (1-е місце), Тіна Кароль (стала лауреатом «Чорноморських Ігор» ще в 1999 році), TAYANNA (посіла 3-е місце на «Чорноморських Іграх — 2000») та інші.

Вийдуть на сцену і TARABAROVA, Олександр Пономарьов, MONATIK, Макс Барських, Анна Трінчер, DANTES, Оля Цибульська, Артем Пивоваров, «Антитіла» та група «Go_A».

Нагадаємо, «Чорноморські Ігри — 2 021» пройдуть під гаслом «Для дітей заради майбутнього!».

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