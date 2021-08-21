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Культура та мистецтво

В Україні відтворили голос Тараса Шевченка: як він звучить

20:00 21 серпня 2021
В Україні відтворили голос Тараса Шевченка: як він звучить

До Дня Незалежності столичне креативне агентство TABASCO відтворило голос українського генія — поета і художника Тараса Шевченка.

Зробити це вдалося на основі антропометричних даних і нейронних мереж, адже поет помер в 1861 році, тобто за 16 років до того, як Томас Едісон розробив перший робочий прототип фонографа, пристрої для запису і відтворення звуку, повідомляє Громадське.

Уточнюється, що точні антропометричні дані були отримані на основі вимірів посмертної маски, яка зберігається в Національному музеї імені Шевченка.

Читайте також: «Коли через 78 років після смерті Тараса Шевченка розрили його могилу і відкрили труну … поет лежав як живий»

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