В Україні відтворили голос Тараса Шевченка: як він звучить
До Дня Незалежності столичне креативне агентство TABASCO відтворило голос українського генія — поета і художника Тараса Шевченка.
Зробити це вдалося на основі антропометричних даних і нейронних мереж, адже поет помер в 1861 році, тобто за 16 років до того, як Томас Едісон розробив перший робочий прототип фонографа, пристрої для запису і відтворення звуку, повідомляє Громадське.
Уточнюється, що точні антропометричні дані були отримані на основі вимірів посмертної маски, яка зберігається в Національному музеї імені Шевченка.
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