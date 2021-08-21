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Культура та мистецтво

Знаменитий режисер оскандалився на Одеському кінофестивалі: що сталося

23:30 21 серпня 2021
Террі Гілліам

Американський режисер, сценарист і актор Террі Гілліам (відомий за фільмами «Дванадцять мавп», «Брати Грімм», «Страх і відраза в Лас-Вегасі») оскандалився під час вручення нагороди Одеського міжнародного кінофестивалю за внесок у світове кіномистецтво.

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Висловлюючи подяку за нагороду організаторам заходу, він крикнув зі сцени «Спасибі, Росія! Спасибі, Одеса!».

Коли йому вказала на помилку ведуча урочистої церемонії закриття фестивалю Яніна Соколова, 80-річний Гілліам спробував виправдатися.

За словами, він просто розгубився, знаючи, що автор легендарного фільму «Броненосець «Потьомкін» Сергій Ейзенштейн був радянським режисером. Також, за його словами, його «збила з пантелику особлива атмосфера кіно і Потьомкінських сходів» і він «втратив зв'язок з реальністю».

У 2021 року Одеський кінофестиваль проходив напередодні Дня Незалежності, відкрившись 14 серпня.

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