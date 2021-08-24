Назарій Яремчук посмертно став Героєм України

Назарій Яремчук, легендарний виконавець українських пісень «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Стожари», став Героєм України. Високе звання було посмертно було присвоєно 24 серпня 2021 року. Рішення було озвучено президентом Володимиром Зеленським на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Назарій Яремчук прожив 43 роки і помер в 1995-му після онкологічного захворювання. Співак міг отримати згубну дозу радіації, коли виступав в Чорнобилі перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС.

Яремчук в 1987 році був удостоєний звання народного артиста УРСР.

На цей раз співакові посмертно присвоєно високе звання за заслуги перед Україною — «за розвиток музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність».

Нагороду за батька отримували сини — композитор і співак Дмитро Яремчук і співак Назарій Яремчук-молодший.

Нагадаємо, перед парадом військ під час вручення нагород за заслуги перед державою Зеленський удостоїв звання Героя України військовослужбовців Сергія Білоуса (посмертно), Максима Рідзаніча (посмертно), полковника Євгена Сидоренко і вчителя фізики з Харкова Іллю Гельфгата.

Популярний співак Дмитро Монатік отримав в День Незалежності звання народного артиста України.

Фото roduna.org

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