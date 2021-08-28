Хто стане молодим відкриттям Ukrainian Fashion Week-2021? Прогноз від FAVBET

Ukrainian Fashion Week — знакова подія в галузі фешн індустрії Україні. Започаткована 1997 року та проводиться двічі на рік. Збирає навколо себе відомих дизайнерів України та світу. Щоразу захід відвідують 15 тисяч гостей.

FAVBET вирішив вийти за рамки спорту, але не зраджує собі та продовжує качати емоції та пристрасть, яких не позбавлена й фешн індустрія. Компанія підтримує молодих дизайнерів та обирає фаворитів конкурсу.

«Ми вирішили піти шляхом продуктової інтеграції — хочемо впровадити наш продукт в контент UFW. Насправді, це світова практика. Міжнародні компанії з ігрової індустрії традиційно прогнозують переможців у конкурсах Євробачення, талант-шоу, онлайн-конкурсах. Ми теж намагаємося впровадити цю тенденцію на український ринок, щоби дати користувачу ще більше емоцій від гри та улюблених шоу, івентів», — розповів креативний директор FAVBET Борис Цомая, додавши, що детальніше про спільний проект можна дізнатися на сайті FAVBET.

В рамках UFW, понад 20 років, проходить конкурс молодих талантів «Погляд у майбутнє». У ньому беруть участь дизайнери віком до 28 років, що працюють або навчаються у сфері моди понад три роки.

До складу журі конкурсу входять відомі українські дизайнери: Лілія Пустовіт, Артем Климчук, Лілія Літковська, Юлія Паскаль, Володимир Подолян та інші. Переможець представлятиме Україну на International Young Designers Contest.

Експерти FAVBET віддають перевагу Ользі Гонтар. Ольга — художниця костюмів у виставах «Orpheus UA», «Яка головонька, така й розмовонька», «Крутень», арт-резидентка на No Drama Charity Day з текстильними роботами 2019, фіналістка львівського етапу Погляду у 2019 році.

На конкурсі Ольга представить колекцію «Виверження», присвячену психологічному стану людини, спробі знайти баланс поміж зануренням у внутрішній світ та прагненням душі до свята.

Трішки нижче оцінюють шанси на перемогу Аліни Вовк та Анастасії Галушко.

Аліна брала участь у VI International Young Designer Contest 2020 New Fashion Zone. На конкурсі представить колекцію «Harmony of paradox», розроблену на основі картин сюрреаліста Сальвадора Далі.

Анастасія зайняла перше місце на конкурсі одного образу «Сузір'я Каштан 2018» та конкурсі «Prime Art» 2020, друге місце на конкурсі «Печерські каштани 2019», брала участь у 2-му етапі конкурсу NFZ 2019 та 2-му етапі конкурсу «Погляд у майбутнє». На конкурсі вона представить колекцію «LITTLE HUNTER», присвячену пригодам у таємничій Чукотці.

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