Збірка оповідань «Одеса»: видана нова книга Михайла Жванецького

27 серпня в Одесі презентували нову книгу Михайла Жванецького. Першим виданням, підготовленим після смерті письменника, стала збірка оповідань про його рідне місто. Книгу видав одеський бізнесмен і меценат Андрій Ставніцер.

До нової збірки «Одеса» увійшли 112 мініатюр, написаних за понад шістдесят років творчості.

Збірник «Одеса» видав одеський бізнесмен і меценат Андрій Ставніцер

«Все, що мені властиво: мова, гумор, характер, афоризми, всі мої крики, зойки, все, що я створюю і видаю, — з життя Одеси», — зізнавався Жванецький.

Збірку склала дружина автора, Наталя. Їй же належить ідея оформлення обкладинки: контур фігури, що заходить у класичну одеську арку, Наталя змалювала з фотографії Михайла Михайловича.

Збірку склала дружина автора, Наталя

А друг сім'ї Жванецьких Михайло Рева, який також створив унікальні ілюстрації для внутрішнього наповнення книги, перетворив ескіз Наталі в фінальну графічну ілюстрацію, яка надрукована на обкладинці книги. Слово ж «Одеса» на обкладинці написане рукою Жванецького.

За словами Андрія Ставніцера, видати другу книгу Михайла Михайловича його мотивувало бажання примножити і зберегти пам'ять про великого письменника.

«Я вдячний долі, що зміг взяти участь у цій неоціненний справі. Ми ніколи не забудемо Жванецького, котрий створив наші характери, котрий створив образ Одеси в головах усього світу, котрий знав все про всіх і ніколи не шкодував для нас цієї мудрості», — написав Ставніцер у передмові збірки.

Запланований тираж збірки — 10 000 примірників. Ціна однієї книги буде залежати від обсягу замовлення: менше 100 примірників — 400 гривень за кожен, більше 100 примірників — 350 гривень. Всі отримані від продажу гроші сім'я Жванецького передасть на реалізацію соціального або благодійного проєкту, який збереже пам'ять про письменника в Одесі.

Передзамовлення книги відкрито на сайті https://odessabook.live .

У 2018 році Ставніцер вже випускав збірку Жванецького — тоді книгу «Сонце. Море. Аркадія» сам автор презентував в одеському Зеленому театрі.

Нагадаємо, останнє у своєму житті інтерв'ю відомий сатирик дав «ФАКТАМ» .

Михайло Жванецький народився в 1934 році. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, працював інженером-механіком підйомно-транспортного устаткування в порту Одеси. У вільний час писав естрадні мініатюри. У 1964 році був запрошений в Ленінградський театр мініатюр Аркадія Райкіна. Писав для Райкіна монологи, багато фраз з яких пішли в народ. Пізніше разом з Романом Карцевим і Віктором Ільченком створив Одеський театр мініатюр. У 1988 році став художнім керівником Московського театру мініатюр. Багато років виступав із сольними концертними програмами, створивши свій унікальний жанр автора-виконавця. Стиль Жванецького-письменника теж унікальний — його інтонації чути під час читання його книг. Помер в 2020 році. За життя було видано дванадцять книг Жванецького.

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