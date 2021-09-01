* БАБИН ЯР *

Він зовні був таким, як ми.

Він був, як ти, як я.

Його дружину із дітьми

Забрали в Бабин Яр.

І він пішов за ними вслід,

Самотній, мовчазний.

От і ворота на той світ,

У пекло вхід страшний.

І в пекло зранку дотемна

Охороняють вхід

Два поліцаї, яких знав

Він ще з дитячих літ.

Вони йому сказали: Стій!

Навіщо ти прийшов?

Невже в тобі тече, старий,

Жидівська грішна кров?

І він сказав відверто: Ні!

Я не єврей! Та я

Бажаю бути у ці дні

Там, де моя сім`я.

І відвели його вони

До лютого, як пес,

До злого генія війни —

Полковника СС.

А той вагатися не став.

В стрільбі не новачок,

Він вальтер з кобури дістав

Й натиснув на курок.

Так люту смерть зустрів свою

Той добрий чоловік.

Але побувши день в раю,

Він з того раю втік.

І знов під куполом небес,

Поправши смерті тлін,

Перед полковником СС

Стояв спокійно він.

У серці ненависть без меж,

Якої світ не знав.

— Це ти? Живий?

Але тебе ж

Я вчора розтріляв!

Навіщо знов, мені скажи,

Прийшов ти в Бабин Яр?

Хто ти такий?

Ти Вічний жид?

— Ні! Українець я.