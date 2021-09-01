Я житиму, допоки мою пісню співатиме хоча б одна бджола, — Юрій Рибчинський
* БАБИН ЯР *
Він зовні був таким, як ми.
Він був, як ти, як я.
Його дружину із дітьми
Забрали в Бабин Яр.
І він пішов за ними вслід,
Самотній, мовчазний.
От і ворота на той світ,
У пекло вхід страшний.
І в пекло зранку дотемна
Охороняють вхід
Два поліцаї, яких знав
Він ще з дитячих літ.
Вони йому сказали: Стій!
Навіщо ти прийшов?
Невже в тобі тече, старий,
Жидівська грішна кров?
І він сказав відверто: Ні!
Я не єврей! Та я
Бажаю бути у ці дні
Там, де моя сім`я.
І відвели його вони
До лютого, як пес,
До злого генія війни —
Полковника СС.
А той вагатися не став.
В стрільбі не новачок,
Він вальтер з кобури дістав
Й натиснув на курок.
Так люту смерть зустрів свою
Той добрий чоловік.
Але побувши день в раю,
Він з того раю втік.
І знов під куполом небес,
Поправши смерті тлін,
Перед полковником СС
Стояв спокійно він.
У серці ненависть без меж,
Якої світ не знав.
— Це ти? Живий?
Але тебе ж
Я вчора розтріляв!
Навіщо знов, мені скажи,
Прийшов ти в Бабин Яр?
Хто ти такий?
Ти Вічний жид?
— Ні! Українець я.
* Різдвяна ніч *
Була різдвяна дивна ніч.
І срібно, дзвінко
Сміялась жінка уві сні,
Сміялась жінка.
Сміялась жінка уві сні
І, наче ангел,
Кружляв над містом білий сніг
Всю ніч до ранку
Він замітав сліди брудні,
Дахи, стежинки,
І чув крізь ніч, як уві сні
Сміялась жінка.
Сніг падав на мости, шосе,
Автомобілі,
І навкруги ставало все
Безмежно білим.
Дивились зіроньки ясні
В морозну шибку.
Сміялась жінка уві сні
Навзрид, як скрипка.
І сміх той музикою був,
Таким мотивом,
Що кожен, хто його почув,
Ставав щасливим.
Сміялась від душі вона —
Свята і грішна.
А що їй снилося — це знав
Один Всевишній.
І так хотілося мені,
Щоб в ніч прозору
Сміялась жінка уві сні,
А я був поруч.
* Ой летіла куля *
Лісова зозуля
Юнаку кувала.
І летіла куля,
А куди — не знала.
Ой летіла куля,
А куди — не знала.
З юнаком зустрілась,
Та й поцілувала.
Так поцілувала
Куля того хлопця,
Що упав він в трави,
Наче з неба сонце.
Він упав у трави —
Трави зелененькі,
І замовкла в лісі
Сива зозуленька.
Ой замовкла в лісі
Сива зозуленька,
Й заридала раптом
Бідолашна ненька.
Заридала ненька,
Мати-Україна,
Що не дочекалась
Молодого сина.
А уранці сонце
Над землею встало.
І зозуля знову
В лісі закувала.
І зозуля в лісі
Знову закувала.
Й знов летіла куля,
А куди — не знала.
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Коли місяць — чаклун-чародійник
Мед янтарний у темряві п’є,
Ти приходиш в мої сновидіння,
Я приходжу в безсоння твоє
І кажу тобі: люба, кохана,
В час нічної п’янкої роси
Зав’яжи мої очі туманом
Неземної своєї краси,
Зав’яжи мої очі вологі
Неземною красою, щоб я
Більш не бачив на світі нікого,
Окрім тебе, кохана моя.
І щоб в серці було полум’яно
І святково, як після грози,
Зав’яжи мені очі туманом
Неземної своєї краси.
А коли ранок сяйвом прозорим
Доторкнеться до наших облич,
Не виймай із очей моїх зорі,
Залиши в них навіки цю ніч.
І хай кажуть: любов — то омана,
Все одно в час п’янкої роси
Зав’яжи мої очі туманом
Неземної своєї краси.
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