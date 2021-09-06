Понад сто фільмів й символ французької «нової хвилі»: чим запам'ятався Жан-Поль Бельмондо

Популярний французький актор Жан-Поль Бельмондо, який помер сьогодні у Франції, вперше дебютував в кіно у короткометражному фільмі «Мольєр» у 1956 році, але вже через рік знявся в повнометражній картині «Пішки, верхи й на машині».

Артист працював з іменитими режисерами й знімався в самих різних жанрах.

Після ролі у фільмі Жан-Люка Годара «На останньому диханні» у 1960 році Бельмондо став культовою фігурою кінематографу «нової хвилі».

На той момент Бельмондо був нікому не відомим актором, а ось в пару йому покликали зірку Джин Сіберг. В успіх фільму, що розповідає історію про чарівного злочинця й американської студентки, які хочуть втекти в Рим, обидва герої не вірили, але він був приголомшливим.

У 1962 році Бельмондо знявся в кримінальній драмі Жан-П'єра Мельвиля «Стукач», де йому довелося опинитися відразу по різних сторонах закону.

Потім Бельмондо знову знявся у фільмі Жан-Люка Годара — на екрани вийшла кримінальна драма «Божевільний П'єро», яка стала останньою їхньою спільною картиною й найуспішнішою, на думку критиків.

У 70-х Бельмондо знімається в комедіях, де його знову чекає успіх. Комедія «Чудовий» (1973 рік), що стала вже класикою, відразу ж здобула популярність далеко за межами Франції як пародія на бондіану. У центрі сюжету письменник Франсуа Мерлен, який намагається прожити життя свого персонажа — супершпигуна Боба Сен-Клера.

У 1982 році харизматичний Бельмондо знявся у фільмі Жерара Урі «Ас з асів», втіливши на екрані образ відважного французького льотчика у період Другої світової війни.

Однією з останніх робіт Бельмондо стала «Людина і його собака», що вийшла на екрани у 2008. У картині він знявся вже після інсульту, через який в актора була паралізована вся права частина тіла. У фільмі актор зіграв самотнього старого, що залишився без коштів, який знаходить розраду у своєму собаці.

Партнерками Бельмондо на екрані були Софі Лорен, Клаудія Кардинале, Жанна Моро, Урсула Андресс, Лаура Антонеллі, Катрін Деньов, Ракель Уелч, Жаклін Біссет, Софі Марсо, Аріель Домбаль. І це далеко не повний список.

За свої роботи в кіно Жан-Поль Бельмондо отримав не тільки світову славу, а й велику кількість нагород. Актор є володарем «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю, «Золотого лева» Венеціанського кінофестивалю та інших престижних премій.

А на початку кар'єри про Бельмондо говорили, що в кіно йому робити нічого.

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