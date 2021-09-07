Був слабеньким, але дуже веселим хлопчиком: поет Ігор Кохановський розповів, як познайомився з Володимиром Висоцьким

Актор і бард Володимир Висоцький, який присвятив Ігорю Кохановському декілька пісень, у тому числі й «Мій друг поїхав в Магадан», дружив з поетом-піснярем зі школи, пише «Гордон».

Про це Кохановський розповів в інтерв'ю засновнику інтернет-видання Дмитру Гордону. Поет згадав, що перші чотири класи Висоцький закінчив у Берліні, де у той час служив його батько, а потім повернувся до Москви.

Ігор Кохановський, фото з Вікіпедії, автор Dmitry Rozhkov

«Тоді в школі було сім п'ятих класів — „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“, „Є“, „Ж“. Він чи то у „Ж“ був, то чи у „Є“ — я вже зараз не пам'ятаю. Після сьомого класу багато хто йшов до технікумів і залишилося тільки п'ять восьмих класів. Якісь класи об'єднали — і ми у восьмому класі опинилися з ним разом. Чи то ми дійсно зовні чимось схожі, чи то щось ще, але якось ми відразу один одного знайшли. Сіли на задню парту і з тих пір дуже довго не розлучалися», — розповів Ігор Кохановський.

Він згадав, що тоді Висоцький був «слабенький і кволенький», а міцнішим став згодом: «Коли тоді на уроці фізкультури потрібно було підтягуватися, він не міг. Всі говорили: „Ну, Висота (так називали Висоцького у школі), ти даєш!“ Він був такий сором'язливий! Але дуже веселий. Веселий і дотепний».

Кохановський і Висоцький у школі називали один одного «Васьочєк». «Стали згадувати … Я кажу: „Слухай, звідки це пішло?“ Він: „Я згадав. Якось я тебе шукав або нас шукали в школі…“ Там же, у школі, під час перерви бозна що коїлося. „Ну, вони там… Вони — вась-вась. Де один, там і другий“. Вась-Вась. І, напевно, звідси пішло це „Васьочєк“. Ось така історія», — згадав поет-пісняр.

Нагадаємо, що цього року померла актриса Тетяна Іваненко, яка служила у Театрі драми і комедії на Таганці з 1966 року до кінця 1990-х. В цей же час там працював і Володимир Висоцький. Колеги стверджували, що батьком дочки Іваненко Анастасії є Володимир Висоцький, який цього не визнавав.

Фото з Вікіпедії.

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