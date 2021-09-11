Помер автор герба Києва і відомої «Тарілки»

Після смерті відомого журналіста Анатолія Лисенка стало відомо про ще одну втрату. Так, вранці 11 вересня у віці 92 років помер український художник та архітектор Флоріан Юр’єв. Про це у Facebook повідомила громадська організація «Музей сучасного мистецтва».

«Сьогодні вранці у колі близьких друзів помер Флоріан Юр’єв. Архітектор, художник, майстер скрипкових музичних інструментів, педагог… Він залишив нам свою „літаючу тарілку“ на станції метро „Либідська“ як свідчення того, що й сам архітектор був „іншопланетянин“ поміж нами. Залишив скрипки, в яких вчуватиметься його голос. Залишив метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури. Залишив теорію кольоромузики й картини, які цю теорію ілюструють…», — повідомили на сторінці мистецької організації.

Зазначимо, що Флоріан Юр’єв — автор, серед іншого, і наземної станції метро «Хрещатик», ресторану «Метро», та герба Києва.

Як писали «ФАКТИ», у Росії на 60-му році життя помер актор Московського Вірменського театру Артур Діланян. Він помер прямо на вулиці від серцевої недостатності.

Фото: Olya Balashova

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