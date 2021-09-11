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Культура та мистецтво

Не стало зірки серіалів «Інтерни», «Слід», «Марш Турецького» і «Ранетки»

20:24 11 вересня 2021
Не стало зірки серіалів «Інтерни», «Слід», «Марш Турецького» і «Ранетки»

У Москві на 64 році життя помер російський актор театру і кіно Володимир Яковлєв, проте обставини і подробиці того, що сталося 27 серпня поки залишаються загадкою, повідомляє СтарХіт.

Свою першу роль в кіно Яковлєв зіграв в 1989 році у фільмі «Поразка після перемоги», а після цього зіграв ще 170 «кіношних» героїв — в основному персонажів другого плану в серіалах «Карпов», «Меч», «Сповідь утриманки», «Інтерни», «Слід», «Марш Турецького», «Звіробій» і «Ранетки».

Паралельно Яковлєв служив в Малому театрі і театрі «Модерн».

Народився артист 6 квітня 1958 року в Москві, а до того, щоб стати актором, професійно займався спортом і навіть став майстром спорту з академічного веслування та кандидатом в майстри спорту з боксу.

Нагадаємо, в кінці серпня зірка популярних російських серіалів помер прямо на вулиці.

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