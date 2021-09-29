На могилі зірки «Піснярів» їздять сміттєвози: друзі обурені місцем поховання Леоніда Борткевича

Легендарний соліст «Піснярів» Леонід Борткевич, який помер в квітні 2021 року, був похований у Мінську на Східному кладовищі. Друзі Борткевича вимагатимуть перепоховати артиста, оскільки могила музиканта виявилася біля сміттєвих баків. Про це повідомляє СтарХіт.

Подруга артиста Антоніна Саврасова-Абрамова вирішила відвідати могилу артиста і коли знайшла її, то була шокована. Місце, де упокоївся Борткевич, не огороджене, просто по могилі ходять люди і їздить спецтранспорт. «На узбіччі дороги, поруч зі смітником… Коли сміттєвоз забирає сміття з баків, він заїжджає колесами на могилу», — розповіла приятелька артиста.

Місце для поховання легенди було вибрано на околиці кладовища

Нагадаємо, Борткевич помер у 71 рік. Близькі розповідали, що артист страждав від важких захворювань, в тому числі був хворий на цукровий діабет. Незадовго до смерті у Борткевича відмовили нирки, і останні два дні життя артист провів у реанімації.

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