Ми шукали Вільгельма Котарбінського по всій Європі, щоби показати його у Києві, — кураторка проєкту

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, у рамках виставки «Вільгельм Котарбінський. Історичні світи» представлено міжнародний проєкт, який об'єднав авторів п'яти країн.

Журнал «Антиквар» презентував унікальний однойменний випуск, присвячений польському художнику Вільгельму Котарбінському, який жив та працював на території сучасних Польщі, Італії, України, Росії та Білорусі. 4 вересня 2021 року виповнилося 100 років від дня смерті цього видатного європейського академіста.

«У цьому номері „Антиквара“ багато ексклюзиву, зібраного по всій Європі. По суті, кожна стаття має дані, які публікуються вперше. І це стосується не лише біографії Котарбінського, його особистого листування та дитячих спогадів, зниклих картин та реквізованої колекції. Але й художнього життя XIX століття, історії Києва, топографії Риму та Варшави, людських уподобань, інтересів та переживань того часу. Ми зробили велику й гарну роботу, отже номер вийшов яскравим, насиченим і неабияким. Він буде цікавий усім, хто ставиться до життя небанально», — каже кураторка проєкту та спеціальна редакторка випуску «Антиквар. Історичні світи. До 100-річчя пам'яті Вільгельма Котарбінського» Олександра Пеліховська (Варшава).

Олександра Пеліховська

Киянам художник добре відомий як один з авторів розписів Володимирського собору у столиці України. Картини Котарбінського знаходяться в експозиціях музеїв Києва, Варшави, Москви, Загреба та інших, а також у приватних колекціях. Наприклад, минулого року два полотна були показані Петром Порошенком на виставці «Мистецтво з-за ґрат».

За словами кураторки, при тому, що роботи Котарбінського продаються на європейських аукціонах рівня Sotheby`s та MacDougall's за ціною від 50 до 600 тисяч доларів, він залишається одним із найзагадковіших художників свого часу.

«Сучасник Врубеля, Сєрова, Васнецова й Семирадського, людина, про яку 40 років регулярно писали газети від Риму до Петербурга, не залишив по собі жодного рядка архіву записів та спогадів. В „Антикварі“ вперше було зібрано інформацію, що зберігається у приватних та державних архівах багатьох країн», — розповіла Олександра Пеліховська.

Яскравий 200-сторінковий журнал не випадково дебютував у Музеї Ханенків. Тут у «Червоній вітальні» знаходиться унікальна стеля, розписана Вільгельмом Котарбінським для Богдана та Варвари Ханенків, родини знаменитих меценатів Києва й відомих промисловців. Вперше за сто років до рідних стін «Червоної вітальні» тимчасово повернулися унікальні оригінальні панно, створені митцем для цієї зали — «Жінка зі глеком» та «Жінка з голубами». Панно надав Національний музей «Київська картинна галерея».

Побачити унікальний відновлений ансамбль Червоної вітальні Будинку Ханенків кияни та гості столиці зможуть до кінця листопада.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter