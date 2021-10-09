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Культура та мистецтво

Біля офісу Зеленського будуть крутити мультики про ескімосів

13:40 9 жовтня 2021
Біля офісу Зеленського будуть крутити мультики про ескімосів

Офіс президента влаштував для маленьких киян показ мультфільмів українського виробництва — з 15:00 до 21:00 біля ігрового майданчика, облаштованого за мотивами робіт художниці Марії Примаченко.

Як повідомляє прес-служба Офісу в Telegram, дітям і їх батькам запропоновані до перегляду фентезі «Вкрадена принцеса», а також два сезони українського мультсеріалу «Ескімоска» про пригоди дівчинки Ескімоски і її друзів.

Вхід на локацію — вільний.

Нагадаємо, «Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила» стала найдорожчим анімаційним фільмом в історії сучасного українського кінематографа — він коштував 95 мільйонів гривень (20% фінансування взяла на себе держава). Ще на стадії виробництва права на його прокат були продані в Китай, Південну Корею, Францію, Польщу, Болгарію, Німеччину, країни Середнього Сходу, Північної Африки та Латинської Америки. Головних героїв мультфільму озвучили Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній.

Кадр з мультфільму

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