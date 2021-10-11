Помер засновник культового українського рок-гурту «Мертвий півень»

У Харкові пішов з життя український рок-музикант Місько Барбара (справжнє ім'я — Михайло), який отримав всеукраїнську популярність як один із засновників групи «Мертвий Півень», в якому став вокалістом.

«Один з батьків-засновників українського року. Одночасно безтурботний як справжній рок-н-рольщик і глибокий як справжній український актор. Нам тебе буде не вистачати», — відреагував на сумну звістку народний депутат Володимир В'ятрович, який назвав музиканта одним з батьків-засновників українського року.

До Харкова Барбара переїхав в 1998 році, де почав вести акторську діяльність, був лідером театру «Арабески».

Як повідомляє ТСН, причиною смерті стали проблеми артиста з серцем.

Нагадаємо, раніше стало відомо також про смерть популярного вірменського співака Айка Акопяна, більше відомого під своїм сценічним ім'ям Айко. Йому було 48 років.

Фото Вікіпедія

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