Відомий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе втратив дружину — Ірина Кебадзе пішла з життя пізно ввечері 11 жовтня. Про це ЗМІ стало відомо від директора співака Олега Толмачова, повідомляє СтарХіт.

«Вона померла сьогодні (11 жовтня. — Авт.). Довгий час Ірина Григорівна хворіла», — зазначив він, додавши, що пара прожила разом 50 років.

Сам 83-річний співак нині перебуває в пригніченому стані, тому з журналістами спілкуватися не може.

Фото пари з сімейного альбому

Точний діагноз Кебадзе не називається. Однак, за словами Олега Толмачова, мова про коронавірусне захворювання не йде.

Інформація про дату і місце похорону з'явиться пізніше.

Ірина Кебадзе в Грузії відома як балерина Тбіліського академічного оперного театру. На момент її знайомства з Кікабідзе у неї була донька від попереднього шлюбу, а незабаром у них народився спільний син Костянтин.

Нагадаємо, в Харкові напередодні пішов з життя український рок-музикант Місько Барбара (справжнє ім'я — Михайло), який отримав всеукраїнську популярність як один із засновників групи «Мертвий Півень».

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