Пам’ятну дошку організатору українського кіновиробництва Олексію Ярмольському планують встановити у центрі Києва

Благодійний Фонд Богдана Ступки, за підтримки низки громадських організацій, ініціює встановлення у Києві по вулиці Станіславського, 3 пам’ятної дошки відомому кінодіячу, організатору українського кіновиробництва Олексію Ярмольському.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду.

Ініціативу Фонду, зокрема, підтримали організація ветеранів АТО «Вибачте, що живі», громадська організація «АРТ-резиденція плюс/мінус» тощо.

За інформацією пресслужби Фонду, громадські активісти консультувались з цього питання з онуком кінематографіста — директором аналітичного центру ЦОСЕР Денисом Павленком та отримали його згоду.

Нагадаємо, за інформацією сайту «Подробиці»,Олексій Ярмольський народився у Києві, у будинку по вулиці Новій (нині Станіславського, 3) 15 червня 1916 року.

У 1939 році закінчив фізико-математичний факультет Ленінградського педагогічного інституту. Брав участь у Другій Світовій війні, був призваний на фронт Московським райвійськкоматом міста Ленінград.

Після війни з 1947-го по 1971 рік Олексій Ярмольський працював адміністратором, заступником директора, директором картин на Київський кіностудії імені Довженко. Керував знімальними групами художніх фільмів режисерів Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Володимира Довганя, Антона Тимонішина, Евгена Шерстобітова, Юрія Лисенка, Євгена Матвєєва, Олександра Муратова, Івана Кавалерідзе.

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