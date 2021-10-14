26.27 / 26.46 30.24 / 30.58
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Померла видатна оперна співачка Бела Руденко

12:14 14 жовтня 2021
Бела Руденко

14 жовтня померла видатна оперна співачка, народна артистка СРСР Бела Руденко. Артистці було 88 років. Про її смерть повідомили близькі і друзі в Facebook.

Бела Руденко народилася в Антрациті Луганської області в 1933 році, закінчила з відзнакою Одеську консерваторію, а в 1955-му дебютувала на сцені Одеської опери. У 1956 році Руденко стала солісткою Київського театру опери і балету ім.Шевченка.

Після виступу в Москві на днях українського мистецтва талановиту артистку помітили, і з тих пір вона співала в оперній трупі Великого театру.

Завершивши сольну кар'єру, Руденко викладала в Московській консерваторії.

Нагадаємо, раніше пішов з життя соліст Одеської опери, народний артист Анатолій Бойко. А в липні помер відомий актор і співак, керівник музично-драматичного театру «Ромен» Микола Сліченко.

Фото Сергій Буланов / Facebook

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака перед мискою

Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Кейт Міддлтон

Ощадлива Кейт Міддлтон вийшла у світ у старому пальті

Пугачова та Галкін з дітьми

Мама Алла з білою копицею на голові та син Гаррі з зеленим волоссям: родина Галкіна-Пугачової здивувала своїм зовнішнім виглядом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.