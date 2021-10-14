Померла видатна оперна співачка Бела Руденко

14 жовтня померла видатна оперна співачка, народна артистка СРСР Бела Руденко. Артистці було 88 років. Про її смерть повідомили близькі і друзі в Facebook.

Бела Руденко народилася в Антрациті Луганської області в 1933 році, закінчила з відзнакою Одеську консерваторію, а в 1955-му дебютувала на сцені Одеської опери. У 1956 році Руденко стала солісткою Київського театру опери і балету ім.Шевченка.

Після виступу в Москві на днях українського мистецтва талановиту артистку помітили, і з тих пір вона співала в оперній трупі Великого театру.

Завершивши сольну кар'єру, Руденко викладала в Московській консерваторії.

Нагадаємо, раніше пішов з життя соліст Одеської опери, народний артист Анатолій Бойко. А в липні помер відомий актор і співак, керівник музично-драматичного театру «Ромен» Микола Сліченко.

Фото Сергій Буланов / Facebook

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